جزائري يفوز بجائزة عالمية في مجال الابتكار التكنولوجي

فاز الباحث الجزائري عبد القادر نصر الدين بلقاسم بجائزة إم آي تي تكنولوجي ريفيو للمبتكرين دون سن الخامسة والثلاثين (One of the 10 MIT Technology Review Innovators Under 35 MENA for the year 2018)، التي تقام سنويا بدبي الإماراتية.

وتم اختيار الجزائري نصر الدين بلقاسم كواحد من بين 10 مخترعين عرب الفائزين للتتويج بجائزة إم آي تي تكنولوجي ريفيو للمبتكرين دون سن الخامسة والثلاثين.

ومن المنتظر أن يتم تكريم الفائزين بالجائزة المخصصة للمبتكرين دون سن الخامسة والثلاثين أمسية اليوم بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وفي حوزة نصر الدين بلقاسم عدة اختراعات أبرزها خوارزمية لتصنيف حركات العين، وجهازا يتيح للدماغ التحكم بالأجهزة.

وينحدر الدكتور بلقاسم عبد القادر نصر الدين الباحث في معهد طوكيو للتكنولوجيات باليابان، من منطقة غليزان غرب الوطن

ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة العالمية المرموقة هم: لاري بيج (Larry Page) وسيرجي برين (Sergey Brin) مؤسسي غوغل، ومارك زوكربيرج (Mark Zuckerberg) مؤسس فيس بوك؛ وجوناثان إيف (Jonathan Ive) كبير مصممي آبل، وماكس ليفكين (Max Levchin) أحد مؤسسي PayPal ومؤسس Slide.