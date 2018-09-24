لجان تفتيش لتحديد وضعيات المنشآت والطرق عبر 48 ولاية

وجهت وزارة الأشغال العمومية والنقل، تعليمة استعجالية، لمدراءها عبر 48 ولاية، لإنشاء لجان تفتيش تقوم بإعداد بشكل يومي معطيات حول وضعية المنشآت والطرق.

وحسب بيان للوزارة، فإن إنشاء هذه اللجان جاء بعد الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن.

وسيساهم هذا الإجراء من مواجهة أي كوارث طبيعية حال وقوعها تمس المنشآت والبنى التحتية .

كما دعت الوزارة إلى ضرورة وضع بنك المعلومات من أجل التعرف أكثر عن وضعيات المنشآت من خلال تعيين خبراء في الميدان.

وحددت الوزارة تاريخ 30 سبتمبر أخر آجل من أجل إرسال التقرير للمديرية العامة للبنية التحتية،المتعلقة بوضعية المنشآت والطرقات .