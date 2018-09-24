الرئيس بوتفليقة يعزي بلخادم في وفاة أخيه

قدّم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعازيه إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأسبق عبد العزيز بلخادم إثر وفاة شقيقه.

وبعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برسالة تعزية إلى الأمين العام الأسبق للأفلان عبد العزيز بلخادم وإلى كافة أسرته.

جاء فيها” نهى إلي بمزيد من التأثر النبأ المفجع بوفاة شقيقكم المغفور له المجاهد محمد القبلي، غمر المولى روحه بألطاف رحمته”.

“واجتباه إلى جواره مع من ارتضاهم من الشهداء والمجاهدين”.

“داعيا المولى أن يرزق العائلة جميل الصبر والسلوان، والدعاء للراحل العزيز”.