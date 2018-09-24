السفير الفرنسي في الجزائر: “باجولي لا يمثل إلا نفسه ولا يجب صب الزيت على النار”

عاد السفير الفرنسي في الجزائر، كزافيي دريانكور، إلى تصريحات السفير الفرنسي الأسبق بيرنارد باجولي الأخيرة التي هاجم فيها الجزائر، وأكد أنه ما كان عليه صب الزيت على النار.

وقال السفير الفرنسي اليوم الإثنين، خلال تنصيب اللجنة الصداقة الفرنسية الجزائرية ، في تصريح حصري لـ “النهار” ان باجولي كان سفيرا في الجزائر سابقا ويعرف جيدا أن العلاقات الفرنسية الجزائرية حساسة.

وأضاف: ” باجولي يعلم جيدا حساسية العلاقات الجزائرية الفرنسية و لا يجب اضافة الزيت النار، وباجولي لا يمثل إلا نفسه وموقفه لا يعبر عن الدولة الفرنسية”.