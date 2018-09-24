تعاون روسي جزائري في مجال تسليم المجرمين

قام وفد من خبراء وزارة العدل من فيدرالية روسيا بزيارة للجزائر من 17 إلى 19 سبتمبر الحالي تم خلالها إجراء محادثات مع

نظرائهم الجزائريين حول "مشروع الاتفاقية القضائية في مجال تسليم المجرمين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل اليوم الإثنين .

و حسب ذات المصدر فإن هذه المحادثات "تأتي في إطار الاتفاق الذي يربط البلدين بعدما تم التوقيع على الاتفاقية القضائية في المجال الجزائي بين وزيري عدل البلدين في أكتوبر2017 " .

كما أشار بيان وزارة العدل إلى أنه سيتم استكمال هذا الإطار في المستقبل بـ"إبرام الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري و كذا في المجال المؤسساتي".