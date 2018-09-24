أردوغان يتعهد بفرض مناطق آمنة شرقي الفرات في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستتخذ إجراء شرقي نهر الفرات في سوريا، وستفرض مناطق آمنة، مثلما فعلت في شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكرت نقلت صحيفة “حرييت” ووسائل إعلام.

ونفذت تركيا من قبل عملية عسكرية لانتزاع السيطرة على منطقة عفرين السورية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وتسيطر وحدات حماية الشعب أيضا على المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات.

ونقل موقع صحيفة “حرييت” الإلكتروني عن أرودغان قوله في كلمة خلال زيارة إلى نيويورك: “سنزيد في الفترة المقبلة عدد المناطق الآمنة في سوريا لتضم شرقي الفرات”.

وكان أردوغان قد حذر في الماضي من شن عمليات عسكرية جديدة بمحاذاة الحدود التركية، بعد هجومها السابق في سوريا.