تنصيب ستيفان هارماند مديرا جديدا لـ”رونو تروكس” الجزائر

نصبّت شركة “رونو تروكس” الجزائر، الأربعاء ، ستيفان هارماند، مديرا جديدا لها، بعد أن كان مديرها القانوني، حسب بيان للشركة.

ويتولى هارماند ، الإدارة العامة لرونو تروكس الجزائر، وهو متخرج من جامعة “باريس I – بانثيون السوربون” في قانون الأعمال، حيث شغل لأكثر من 20 عاما مناصب تنفيذية في مجمع فولفو بفرنسا، وبلدان عالمية أخرى، حيث قام خلال هذه السنوات، بتطوير خبرته في الميدان، وأظهر قدراته القيادية في ترأس المناصب، وإتقانه في التخطيط في مجال الأعمال، ومرافقة نشاطات المجمع.

وتتمثل مهمة المدير الجديد لـ”رونو تروكس” الجزائر، في تنمية وتطبيق الإستراتيجية الجديدة لتطوير الشركة في الجزائر، إلى جانب رئيس شركة الدولية “أوليفييه دو سانت ميليك”.

وبمناسبة حفل التنصيب، قال ستيفان هارماند، المدير الجديد لـ”رونو تروكس” الجزائر، “إنه لمن دواعي سروري أن آتي إلى الجزائر، وأعتبر هذا المنصب بالنسبة لي تحدٍ جديد، وفرصة إستثنائية لكتابة فصل جديد لعلامة “رونو تروكس”، من خلال تعزيز تطورها في السوق الجزائرية، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للجزائر”.

وبدوره، قال رئيس الشركة “أوليفييه دو سانت ميليك” عن المدير الجديد “خبرته الميدانية ومؤهلاته التجارية في تسويق المبيعات، ناهيك عن مهاراته الإدارية، كلها قدرات ودعم للتطوير المتسارع لشركة “رونو تروكس” في الجزائر.”.