محرز يرد على منتقديه بتصريح مثير !

رد الجزائري “رياض محرز” نجم “مانشستر ستي” على منتقديه بتصريح مثير، خاصة بعد توقيعه أول ثنائية له مع فريقه والإشادة الكبيرة التي تحصل عليها من طرف “غوارديولا”.

وقال “محرز” في تصريحات نقلها موقع “مانشستر إيفنينغ”: “هذه هي كرة القدم، عندما تفوز تكون في القمة وعندما تنهزم لن يفوتوا الفرصة لإسقاطك أرضا”.

وأضاف: “لهذا السبب عليك أن تكون قويا معنويا، وأن تكون دائما واثقا من نفسك، من أجل التطور في كل مباراة”.

وتابع: “في كرة القدم، تفوز وتخسر لكن الأمر المهم أن تقدم كل ما لديك في المباراة من البداية للنهاية”.