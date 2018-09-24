العاصمة تحت الحصار (صور)

تعطلت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، حركة التنقل في معظم طرق العاصمة، خصوصا في المداخل الشرقية بسبب المسيرة التي يقودها متقاعدو الجيش والذين تمكنوا من خرق الحصار المفروض عليهم في حوش المخفي منذ أيام، وتنظيم مسيرة على مستوى الطريق المؤدي للعاصمة.

وتسببت المسيرة التي يشارك فيها آلاف العسكريين المتقاعدين وتتبنى مطالب إجتماعية، في غلق معظم الطرق خصوصل عبر محور بودواو براقي، وأيضا من الجزائر العاصمة باتجاه زرالدة.

وتأثرت حركة المرور في وسط العاصمة وغربها، حيث وجد السائقون أنفسهم محتجزين داخل سثياراتهم في عدة نقاط من الطريق السريع ببن عكنون بسب الإجراءات الأمنية المشددة لمنع عمليات تسلل للمحتجين.