اجتماع الجزائر ينعش أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، في ظل شح الأسواق الأمريكية قبيل أسابيع قليلة من خطة واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران، كما كان لاجتماع منظمة "أوبك" أمس بالجزائر العاصمة دورا هاما في هذه الديناميكية بعد رفض الأعضاء رفع الإنتاج. ويتوقع متعاملون كبار وبنوك أن يتجاوز السعر 90 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة.

وفي الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت وصلت لـ 80 دولارا للبرميل .

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.2 % لتسجل 71.60 دولار للبرميل.

وقالت شركتا تجارة النفط "ترافيجورا" و"مركوريا" اليوم، إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عيد الميلاد وقد يتجاوز 100 دولار في أوائل 2019 حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران في نوفمبر.