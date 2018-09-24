«بطاقة مهنية لكل فلاح بداية من 2019»

النهار تنشر توصيات أول اجتماع بين رؤساء مجالس الشعب ومسؤولي وزارة الفلاحة:

جرد عدد الفلاحين والمربين تحضيرا لإعداد بطاقية معلوماتية وضمان حق الاستفادة من قروض

تكليف كل مدير مركزي بإعداد تقارير دورية مفصلة عن نشاط كل شعبة

أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزڤي، رؤساء المجالس الوطنية متعددة المهن للشعب الفلاحية، إلى غاية نهاية السنة الجارية لإتمام الاعتمادات الإدارية وتنصيب كل الهياكل، وتوزيع بطاقة مهنية لكل شعبة.

بهدف جرد عدد الفلاحين والمربين تحضيرا لإعداد بطاقية معلوماتية دقيقة لمهني القطاع الفلاحي وضمان لكل مهني حقه في الاستفادة من قروض بنكية وتسهيلات عبر كل التعاونيات الفلاحية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، وخلال أول اجتماع عقده وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزڤي، مع رؤساء المجالس الوطنية متعددة المهن للشعب الفلاحية، تم الاتفاق على توزيع بطاقة مهنية لكل شعبة.

وهو ما يسمح بجرد عدد الفلاحين والمربين تحضيرا لإعداد بطاقية معلوماتية دقيقة لمهني القطاع الفلاحي، وهي البطاقة المهنية التي تضمن لكل مهني حقه في الاستفادة من قروض بنكية وتسهيلات عبر كل التعاونيات الفلاحية.

كما حرص الوزير خلال أول اجتماع مهني لرؤساء المجالس المهنية ورؤساء الشعب الفلاحية، على ضرورة تنسيق العمل مع كل الفاعلين في القطاع الفلاحي لعصرنة الإنتاج، والسهر على تعميم استعمال المكننة الصناعية والحلول التكنولوجية الحديثة للرفع من مردود الإنتاج وعصرنة الشعب الفلاحية.

كما وجه الوزير تعليمات والتوصيات على غرار إعداد ورقة طريق لكل شعبة تكون محددة برزنامة تخص تطوير الإنتاج، مع ضمان تموين السوق وتنظيم سلسلة الإنتاج عبر تخزين الفائض من الإنتاج لضبط السوق ودعم الصادرات إلى الخارج.

من جهة أخرى، أمر وزير الفلاحة عبد القادر بوعزڤي رؤساء المجالس المهنية إلى التفتح على وسائل الإعلام للحديث عن إنجازات القطاع وإنجاز مجلات تعرض كل شعبة، وعرض مختلف التسهيلات والتحفيزات المقترحة من طرف الوزارة للنهوض بالقطاع الفلاحي.

كما دعا الوزير مصالحه الوزارية إلى تقوية نظام متابعة نشاط المجالس والشعب الفلاحية، مشيرا إلى أن جهاز المتابعة المنصب حديثا، حيث أسندت مهمة متابعة عمل كل شعبة فلاحية إلى مدير مركزي، سيسمح باقتراح حلول جذرية لكل الانشغالات المهنية، على أن يرفع كل مدير مركزي تقريرا دوريا مفصلا عن نشاط كل شعبة فلاحية ووضعية الإنتاج وتموين السوق.