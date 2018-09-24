فيغولي يعود للمشاركة مع “غلطة سراي” ولكن.. !

عاد الجزائري “سفيان فيغولي” للمشاركة مع فريقه “غلطة سراي” في الدوري المحلي، بعد أن غاب في العديد من المباريات السابقة لأسباب عديدة.

فالمدرب “فاتح تيريم” رضخ للأمر الواقع، لكنه أشرك “فيغولي” في آخر 8 دقائق من مباراة أمس والتي انهزم فيها الفريق بثلاثية نظيفة في الدوري المحلي.

وكانت جماهير “غلطة سراي” قد طالبت من مدرب الفريق عدم مواصلة تهميش “فيغولي” وإشراكه كأساسي خاصة وأنه معروف بحرارته الكبيرة فوق أرضية الميدان.

كل هذه المعطيات تؤكد أن “سوسو” يكون قد فتح صفحة جديدة مع مدرب الفريق خاصة بعد تأكيده أنه لن يغادر “غلطة سراي”.