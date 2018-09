محرز ضمن أفضل اللاعبين في أوروبا هذا الأسبوع !

وضع حساب “دوري أبطال أوروبا” الرسمي عبر “التويتر” إستفتاء لأفضل لاعب في أوروبا هذا الأسبوع وكان النجم الجزائري “رياض محرز” ضمن الخيارات.

وجاء اختيار “محرز” كأحد أفضل 4 لاعبين برزوا في الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع بعد أن سجل ثنائية مع “مانشستر سيتي”.

ويتنافس النجم الجزائري مع كل من “خاميس رودريغيز” نجم “بايرن ميونيخ”، و “تراوري” نجم “ليون”، بالإضافة إلى “إنسيني” نجم “نابولي”.

Best performance by a #UCL player this weekend? ? pic.twitter.com/Nssx0UIL5f