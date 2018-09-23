برنامج الهجرة إلى أمريكا على الأبواب

بدأ العد التنازلي لفتح الولايات المتحدة باب الترشيحات في برنامج الهجرة المعروف باسم "لوتري" لموسم 2019-2020، حيث يُنتظر أن تضع السلطات منصة إلكترونية منتصف نهار 18 أكتوبر القادم، تمهيدا لاستقبال طلبات الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من وثائق الإقامة ببلد العم سام، فيما تنتهي العملية بتاريخ 22 نوفمبر.

ويشكل هذا البرنامج الذي هدد رئيس الولايات المتحدة بتجميده، في سياق ما أسماه سياسة "مكافحة الهجرة نحو أمريكا"، مركز اهتمام الملايين من الشباب حول العالم، بمن فيهم الجزائريون الذين يحلمون بدخول الولايات المتحدة بطريقة قانونية، حيث ينتظرونه كلما حل شهر أكتوبر، غير أن هذا البرنامج لا يمنح الفرصة سوى لـ55 ألف شخص للسفر نحو بلاد العم سام والحصول على "البطاقة الخضراء" ومن ثم اكتساب الجنسية الأمريكية.

ويعتمد هذا البرنامج في اختيار الفائزين على الحظ، حيث يتم اختيار المتقدمين للهجرة بطريقة عشوائية عبر الكمبيوتر، كما أنه لا يشترط على المترشح التحكم في اللغة الإنجليزية، فيما يوجب عليه إثبات إنهاء الخدمة العسكرية وإتمام الحد الأدنى من متطلبات التعليم، بالإضافة إلى ملء استمارة التقديم بالبيانات السليمة في مدة ساعة واحدة فقط، وإذا تجاوز المترشح هذه الفترة، فإنه مطالب بإعادة تعبئة استمارة جديدة.

ويتم تقديم الطلب إلكترونيا مرة واحدة ومن دون مقابل أو رسوم، يشير الموقع، كما يستوجب على المترشح الاحتفاظ برقم القبول لاستعماله في الاطلاع على نتائج البرنامج.