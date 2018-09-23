واشنطن تنفي دعمها لمخطط الاستقلال الذاتي في الصحراء الغربية

نفت كتابة الدولة الأمريكية ”ادّعاءات مغربية” روجت لها وكالة الأنباء الرسمية للمخزن حول ”دعم مزعوم” لواشنطن لمخطط الاستقلال الذاتي في الصحراء الغربية الذي تقترحه الرباط وترفضه جبهة البوليساريو جملة وتفصيلا. وأعلنت الولايات المتحدة تمسكها بدعم مبدئي لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ولجهود المبعوث الأممي، هورست كوهلر، الذي يسعى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع.

وشدّد السيد بابلو رودريغاز مسؤول بكتابة الدولة الأمريكية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ”إننا ندعم المسار الدبلوماسي للأمم المتحدة وجهودها من أجل التوصل إلى حل للنزاع مقبول من قبل الطرفين ويأخذ بعين الاعتبار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

وجاءت توضيحات بابلو رودريغاز غداة تصريح نسبته إليه وكالة الأنباء المغربية مفادها أن الولايات المتحدة تدعم من الآن فصاعدا مخطط الاستقلال الذاتي المقترح من قبل المغرب. وأوضح السيد رودريغاز أنه فيما يخص هذا الملف من المهم العودة إلى السياق الذي أطر إلى حد الآن ”موقف المسؤولين بكتابة الدولة الأمريكية”. وأضاف أنه طبقا لهذا السياق فإن مخطط الاستقلال الذاتي المغربي لا يمثل سوى مقاربة بحيث إن الولايات المتحدة تؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وهو مبدأ مكرس في القانون الدولي.

وجدد السيد رودريغاز في رده الكتابي الذي تسلمته وأج دعم واشنطن لجهود الوساطة التي يقودها هورست كوهلر ولعهدة المينورسو المتمثلة في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية. وتأتي توضيحات كتابة الدولة الأمريكية للتذكير بموقف الولايات المتحدة الذي يسعى المغرب إلى التأثير عليه، في حين أن المبعوث الشخصي يستعد إلى إرسال دعوات للطرفين المتنازعين من أجل استئناف المفاوضات. وللتذكير كانت آخر مرة جلس فيها الطرفان على طاولة المفاوضات في مارس 2012 بمنهاست (الولايات المتحدة الأمريكية) وصرحت الولايات المتحدة فيما يخص الوضع المقلق في الصحراء الغربية عقب التصويت في شهر أفريل الذي مدد عهدة المينورسو أنها تنتظر استئناف المفاوضات في أكتوبر القادم.

وأوضحت المنسقة السياسية لدى البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة أمي تاشكو أنه بتقليص عهدة المينورسو إلى ستة أشهر عوض سنة فإن الولايات المتحدة تبعث رسالتين تتمثل الأولى في أن الوضع السائد فيما يخص المينورسو والصحراء الغربية لا يمكن أن يستمر والثانية أنه حان الوقت لتقديم الدعم التام للمبعوث الشخصي كوهلر في جهوده الرامية إلى تسهيل المفاوضات بين الطرفين المتنازعين”.

وتضع هذه المقاربة الجديدة المغرب أمام مسؤولياته. فبعد أن عرقل عمل المبعوثين الأمريكيين جيمس بيكر وكريستوفر روس سعى المغرب إلى اختلاق الحجج لمنع حدوث الجولة الخامسة للمفاوضات. واعتمدت الرباط على شبكتها من اللوبيين بواشنطن ونفاقاتها بالملايين من الدولارات للحصول على دعم الولايات المتحدة لمخطط الاستقلال الذاتي التي بادرت به. وتؤيد الولايات المتحدة موقف الأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار. وفي قائمة التبعيات والأراضي ذات السيادة الخاصة أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن سيادة الصحراء الغربية ما زالت لم تحدد موضحة أنها لا تعترف بأية قوة مديرة لهذا الإقليم.