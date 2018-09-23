المصري البورسعيدي يُقصي إتحاد الجزائر من كأس “الكاف”

أقصي نادي إتحاد الجزائر، اليوم السبت، من منافسة كأس “الكاف”، بعد خسارته أمام النادي المصري البورسعيدي بهدف يتيم في إياب الربع النهائي.وسجل هدف الوحيد في المباراة للنادي المصري المهاجم الفلسطيني محمود وادي، في الدقيقة 34 بعد خطأ في دفاع سوسطارة.

وهو الهدف الذي عقد من مأمورية زملاء القائد محمد الامين زماموش، والذين لم ينجحوا في الوصول إلى شباك الخصم رغم الفرص العديدة.

لتتواصل اللعنة القارية في مطاردة أصحاب الزي الأحمر والأسود، بعد خسارة النهائي في 2015 والخروج من نصف النهائي في 2017.