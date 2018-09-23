هذا ما اتفق عليه أعضاء "أوبك"

اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين المستقلين ومن بينهم روسيا اجتماعهم ،اليوم الأحد دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات.

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي ونظيره الكويتي بخيت الرشيدي للصحفيين إن المنتجين "اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الامتثال بنسبة 100 بالمائة لتخفيضات الإنتاج.

وقبيل الاجتماع، استبعد خمسة مصادر من "أوبك" ومنتجي النفط المستقلين، أن توصي اللجنة المشتركة التي تضم وزراء من المنظمة والدول غير الأعضاء المتحالفة معها في اجتماعها بزيادة جديدة في إنتاج الخام فوق تلك المتفق عليها في جوان .

كما استبعدت المصادر أن تتفق اللجنة على كيفية توزيع الزيادة البالغة مليون برميل يوميا تقررت في آخر اجتماع بين منتجي "أوبك" والمستقلين في جوان .

وفيما، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي: "لدينا طاقة إنتاجية فائضة لكننا لا نريد الإفراط في استخدامها"، أبدى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، تخوفه بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على النفط أصبح مثار قلق، وقال إن أعضاء أوبك "ضخوا إمدادات في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتعويض النقص في المعروض الإيراني، لكن حتى الآن تبدو سوق النفط متوازنة".

وأوضح الفالح أن "سوق النفط تتمتع بمعروض كاف، وسنعمل على ضمان تدخل الدول للوصول بمستوى الالتزام باتفاق الإنتاج إلى 100%".

وتوقع نمو الطلب على النفط بواقع 1.5 مليون برميل يومياً في العامين الحالي والمقبل، وتابع: "يجب العمل على إجراء جماعي لضمان توازن سوق النفط في 2019، وسندعو المزيد من المنتجين للانضمام إلى مجموعة أوبك، لكنه في الوقت نفسه أكد ضرورة اتخاذ إجراء استباقي".