فيديو: إصابات في اشتباكات بين متقاعدي الجيش و قوات الدرك

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم الاحد 23 سبتمبر، بين قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني، وبين متقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذين ينظمون اعتصاما بحوش المخفي في الرغاية (شرق العاصمة) منذ خمسة أيام.

وأكد أحد أعضاء متقاعدي الجيش يدعى “إيدير.ط” في اتصال مع “TSA عربي” إن المواجهات اندلعت في حدود الساعة الرابعة، بعد أن حاولت قوات الدرك تفريق الاعتصام، وأوقعت إصابات كثيرة، بينها من هي خطيرة (دون أن يحدد عددها)، مؤكدا أنه هو أحد المصابن في هذه المواجهات، وأن قوات الدرك استعملت القنابل المسيلة للدموع للغاز، مما اضطر السكان المتاخمين لموقع الاحتجاجات الى الخروج من منازلهم.

وقال محدثنا إن “قوات الدرك تحاصرنا منذ 5 أيام في حوش المخفي، مستعملة الطائرات” .

كما أكد ذات المتحدث أن متقاعدي الجيش يرفضون مغادرة مكان الاعتصام رغم المواجهات التي وقعت، مؤكدا أنهم يريدون البقاء في الاعتصام الا بعد تحقيق مطالبهم.