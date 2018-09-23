بالفيديو.. بسبب خلل تقني للمرة الثانية..مسافرون يرفضون السفر في طائرة للجوية الجزائرية

رفض عدد من المواطنين التنقل اليوم الأحد في طائرة للخطوط الجوية الجزائرية الطائرة عبر خط الجزائر باتنة بسبب خلل تقني.

وحسب مصادر لـ النهار فقد أراد المسافرون النزول من الطائرة بسبب خلل تقني وهذا للمرة الثانية، مع إصرار قائد الإقلاع.

واضاف المصدر أتن كل الركاب أرادوا النزول من الطائرة في حين حاول قائد الطائرة امتصاص غضبهم وإقناعهم بعدم النزول.

حيث شهد ارتفاع شديد في درجة الحرارة داخل الطائرة، ولا أحد تكفل بهم.