إتصالات الجزائر: تذبذب في التزويد بالانترنت إبتداء من الغد

أعلنت اتصالات الجزائر اليوم الأحد تذبذبا في التزويد بالانترنت بسبب أشغال الصيانة على نظام كابلات الألياف البصريةبين الإسكندرية بمصر وباليرمو إيطاليا.

ومن المقرر أن يتم هذا الاثنين 24 سبتمبر 2018، من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا.

وحسب بيان ذات الشركة، أن “أعمال الصيانة على نظام كابلات الألياف البصرية SMW-4 ، بين الإسكندرية بمصر وباليرمو إيطاليا.

وأضاف ذات البيان هذه الأشغال ستؤدي إلى خفض عدد الزيارات على SMW-4، كما سيتم الحفاظ على حركة الإنترنت على الشبكة الوطنية.

حيث سيتم ضمان الإنترنت عبر الخط الأرضي من تونس والتي سيتم تفعيلها خلال مدة الأشغال، وبالتالي تجنب أي خلل لاحق على الشبكة الوطنية.