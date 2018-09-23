أهم 5 معلومات يجب ان تعرفها عن إجتماع" اوبك و شركائها " اليوم بالجزائر

شد إجتماع منظمة الدول المصدرة لنفط " اوبك" و شركائها الموقعين معها على إتفاق خفض الإنتاج أنظار وسائل الإعلام الدولية و المضاربين في بورصات النفط في العالم إليك أهم 5 معلومات يجب عليك معرفتها عن إجتماع اليوم بالجزائر.

إتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، المجتمعين في الجزائر، على ضرورة استقرار السوق العالمي للنفط، وتجنب رفع الإنتاج، مما يسمح بالمحافظة على السعر الحالي ( 80 دولار للبرميل).

كرمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير الجهود التي بذلها في سبيل سوق نفطية مستقرة تراعي مصالح المنتجين و المستهلكين على حد سواء.

الإعلان عن ميثاق جديد يبقى على الإتفاق بين اوبك و حلفائها بما يمكن من الدول المنخرطة في الإتفاق من حضور إجتماعات اوبك في فيينا مع فتح الباب ان تنظم تلك الودل الى منظمة الدول المصدرة لنفط بما في ذلك روسيا صاحبة الإنتاج المؤثر في السوق النفطية ما سيعطي للمنظمة قوة غير مسبوقة لتدخل في السوق النفطية .

وزير الطاقة الروسي لم يستبعد تأثر اسعار النفط بالحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة حيث يمكن ان يؤدي ذلك الى تراجع في صادرات تلك الدول وبتالي طلبها على النفط ما قد يؤدي الى تراجع الاسعار .

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن السعودية لديها طاقة فائضة لزيادة الإنتاج، لكن ليس هناك حاجة لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن مشيرا ان بلاده مستعدة لزيادة الإمدادات إذا انخفض الإنتاج الإيراني، قائلا "ستتم مواجهة أي تغيرات تطرأ على المعروض من الآن وحتى نهاية العام".