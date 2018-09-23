زغبة: “مرحبا باستدعاء الخضر..”

أكد حارس نادي وفاق سطيف، مصطفى زغبة، استعداده لتلبية دعوة الخضر، في حال تلقيه الدعوة من الناخب الوطني جمال بلماضي.

وصرح زغبة، في تصرح لتلفزيون “النهار”: “الحمد لله، أنا قمت بدوري فقط، وفي حال تلقيت استدعاء المنتخب الوطني، فمرحبا به”.

وأضاف حارس وفاق سطيف: “في حال لم يصلني استدعاء من المنتخب الوطني، سأواصل العمل بجد أكبر”.

يذكر أن الحارس مصطفى زغبة، قدم آداء كبيرا أمام الوداد البيضاوي، بالمغرب، ساهم من خلاله بقسط كبير في تأهل فريقه وفاق سطيف، لنصف نهائي رابطة الأبطال.