وفاة الرياضي بولبطال بعد أيام من تنظيم تليطون لمساعدته على العلاج

شيع جثمان اللاعب السابق محمد بولبطال بعد ظهر الأحد، وذلك في مقبرة الخضراء بالجلفة، وهذا بعد أيام قليلة من تنظيم تليطون لمساعدته على جمع مبلغ مالي بغية العلاج في تونس، إلا أن الأجل سبق، ورحل عن عمر يناهز 62 سنة، في أجواء صحية صعبة، حيث عانى في صمت بسبب المرض.

ورد رد الفعل المحتشم من الوسط الرياضي وغير الرياضي لمنطقة الجلفة، إلا أن الرابطة البلدية للرياضة الجوارية لبلدية الجلفة قامت بتنظيم دورة على شرف الفقيد بولبطال أملا في مساعدته ماديا من اجل العلاج في الخارج، ما جعل أصحاب المبادرة يبرمجون تليطونا منذ حوالي أسبوع بحضور مختلف الجهات الفاعلة في منطقة الجلفة، إلا أن المتاعب الصحية الصعبة للفقيد تسببت في وفاته السبت.

وقد خلفت الوضعية الصحية لفقيد الرياضة الجلفاوية محمد بولبطال تعاطف الشارع الرياضي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى مكانة هذا الأخير الذي قدم الكثير للرياضة الجلفاوية، حيث تقمص ألوان شباب الجلفة من 1975 إلى 1985، وساهم في الصعود التاريخي للفريق إلى القسم الثاني، وفي السياق ذاته، كما كان وراء تأسيس رابطات كرة السلة والكرة الحديدية والكرة الطائرة وتنس الطاولة وغيرها، وترأس الجمعية الثقافية للفنانين والتراث للمحافظة على التاريخ، في الوقت الذي أشرف على مشروع الاتحاد الأوروبي للموسيقى الشرقية والغربية، وفتح ورشة لتعليم الإعلام الآلي، ومشروع تعليم اللغات، وبعد اعتزاله النشاط الرياضي، أسس جمعية الفرقان لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم بزاوية المعلبة بالجلفة.