مساهل على رأس وفد للمشاركة في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

سيتوجه وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، غدا الإثنين، إلى نيويورك الأمريكية، على رأس وفد هام.

من أجل المشاركة في أشغال الدورة العادية الـ73 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، حسبما ورد، اليوم الأحد، في بيان للوزارة.

و ستناقش الجمعية العامة العديد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، يضيف ذات البيان.

من جهة أخرى، سيمثل الوزير الجزائر في قمة نيلسون مانديلا من أجل السلام و في المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب.

كما سيشارك في العديد من الإجتماعات المواضيعية الرفيعة المستوى حول الوضع في مالي و الساحل و فلسطين.

و كذا على أجندة الشباب بالإضافة إلى اليوم الدولي للقضاء التام على الأسلحة النووية و تمويل برنامج التنمية المستدامة في أفاق 2030.

كما سيشارك مساهل يوم الأربعاء المقبل، في الإجتماع الوزاري للمنتدى

الشامل لمكافحة الارهاب.