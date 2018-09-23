شكيب خليل : بقاء السوق على هذا الحال سيخلق توزان في العام 2019

قال شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق، أن هناك ضغوط كبيرة على السوق النفطية العالمية، مع توقع إنخفاض في إنتاج كل من إيران وفنزويلا.

وخلال إتصال مع “النهار”،قال خليل أن الدول اليوم في إجتماع الجزائر،توصلت الى 100 بالمئة، لكن فنزويلا سينخفض إنتاجها الى حوالي 300و500 ألف برميل العام المقبل.

وهذا نتيجة القدرة المالية التي تعيق هذه الدولة النفطية ، وما سيكون لها من تأثير على السوق النفطية.

واوضح،أن السوق حال بقائها في هذا المستوى،فسيكون هناك توازن في العام 2019.