زيتوني : باشرنا إحصاء جميع الجرائم التي إرتكبتها فرنسا خلال الإستعمار

قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الأحد بقسنطينة بأن دائرته الوزارية باشرت إحصاء كل الجرائم المرتكبة، في حق الشعب الجزائري من طرف الإستعمار الفرنسي.

وهذا من 1830 إلى غاية 1962 و ذلك من خلال مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير.

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي لدى زيارته للمقر الأول لقيادة الولاية الثانية التاريخية بمنطقة وادي بوكركر ببلدية زيغود يوسف .

بمناسبةإحياء الذكرى الـ 62 لاستشهاد البطل زيغود يوسف 1921-1956، بأنه تم إشراك علماء ومثقفين ومختصين في التاريخ وباحثين تابعين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في هذه العملية.

وقال أيضا بأن عملية إحصاء تلك الجرائم ليست من أجل التباهي وإنما لتعريف الشعب الجزائري، بما ارتكب ضده خلال تلك الفترة.

مشيرا إلى أنه تم تنصيب فريق آخر يعمل من جهته على إحصاء مخلفات الإستعمار الفرنسي، بعد سنة 1962 جراء

القنابل والألغام المزروعة.

والأسلاك الشائكة في خطي شال وموريس والتي ظلت تخلف ضحايا إلى غاية أواخر 2016 .

وأضاف الوزير ،بأن الحديث عن فرنسا يقود حتما إلى الحديث عن جبال من الجماجم ، و وديان أو بحور أو محيطات من الدماء.

مؤكدا بأن الجزائر لا تزال لحد الساعة ، تبحث عن شهداء في المغارات لإعادة دفنهم.

وأكد بأن الجزائر دفعت ثمنا باهظا من أجل نيل الاستقلال.