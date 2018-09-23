مشاركة 17 بلدا في الطبعة الـ 11 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم

ستعرف الطبعة الـ11 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا) المقررة من 2 إلى 6 أكتوبر مشاركة 17 بلدا بحضور كندا كضيف شرف.

حسبما أعلن عنه المنظمون اليوم الأحد بالجزائر العاصمة.

و سيميز طبعة 2018 لهذا الموعد السنوي المكرس للفن التاسع تنظيم نشاطات مختلفة بساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة.

إلى جانب كندا، الضيف الشرفي المشارك بثمانية رسامين ستجري التظاهرة بحضور بلجيكا و إسبانيا و الولايات المتّحدة الأمريكية.

وكذا الطوغو و مصر و لبنان و تونس مع مشاركة السويد و كولومبيا لأول مرة.

و سيتسنّى للزوار مقابل دفع مبلغ “رمزي” قيمته 300 دج اكتشاف إبداعات رسّامين مشهورين على غرار جولي روشرو و جان بول ايد و غي دليل من كندا.

و أنطونيو ألتاريبا أوردونيث من إسبانيا و رسامين جزائريين من شاكلة نوال وارث فضلا عن مشاركة الفرنسي فليب بروكار محافظ مهرجان ليون للشريط المرسوم بفرنسا.

و يتضمّن برنامج هذه الطبعة تنظيم موائد مستديرة و ندوات حول التاريخ و مهن الشريط المرسوم ينشطها رسامون علاوة على تنظيم ورشات تعليمية.

وكذا تكوينية حول الفن التاسع و مسابقات برعاية مؤسسات مالية و معاهد ثقافية أجنبية معتمدة بالجزائر.