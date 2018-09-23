مشاركة 17 بلدا في الطبعة الـ 11 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم

مشاركة 17 بلدا في الطبعة الـ 11 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم

ستعرف الطبعة الـ11 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا) المقررة من 2 إلى 6 أكتوبر مشاركة 17 بلدا بحضور كندا كضيف شرف.
حسبما أعلن عنه المنظمون اليوم الأحد بالجزائر العاصمة.

و سيميز طبعة 2018 لهذا الموعد السنوي المكرس للفن التاسع تنظيم نشاطات مختلفة بساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة.
إلى جانب كندا، الضيف الشرفي المشارك بثمانية رسامين ستجري التظاهرة بحضور بلجيكا و إسبانيا و الولايات المتّحدة الأمريكية.
وكذا الطوغو و مصر و لبنان و تونس مع مشاركة السويد و كولومبيا لأول مرة.
و سيتسنّى للزوار مقابل دفع مبلغ “رمزي” قيمته 300 دج اكتشاف إبداعات رسّامين مشهورين على غرار جولي روشرو و جان بول ايد و غي دليل من كندا.
و أنطونيو ألتاريبا أوردونيث من إسبانيا و رسامين جزائريين من شاكلة نوال وارث فضلا عن مشاركة الفرنسي فليب بروكار محافظ مهرجان ليون للشريط المرسوم بفرنسا.
و يتضمّن برنامج هذه الطبعة تنظيم موائد مستديرة و ندوات حول التاريخ و مهن الشريط المرسوم ينشطها رسامون علاوة على تنظيم ورشات تعليمية.
وكذا تكوينية حول الفن التاسع و مسابقات برعاية مؤسسات مالية و معاهد ثقافية أجنبية معتمدة بالجزائر.

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