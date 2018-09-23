أويحيى: الجزائر متمسكة بحق الإستفادة من سعر عادل للبترول

أكّد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الأحد، على تمسّك الجزائر بحقّ البلدان المنتجة للبترول من سعر عادل للنّفط.

وعبّر أويحيى خلال الإجتماع العاشر للّجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي، عن سعادته بالقرار الذي خلص له الإجتماع دون الإقرار بزيادة الإنتاج، وكذا بالقرارات الّتي تساهم في سعر عادل للبترول في السّوق الدولية.

كما عبّر عن سعادة الجزائر بتكريم رئيس الجمهورية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ساهم بشكل كبير.

حيث أعطى نتائج ملموسة أفضت إلى هذه الديناميكية التي حرص عليها إلى غاية اتفاق 28 سبتمبر 2016.

الذي أحيا هذا اللقاء الثاني في 2018، واعتبره تكريم مستحق من البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك للرئيس.