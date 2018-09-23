وزير الطاقة الإماراتي : الرئيس بوتفليقة أكبر قادة العالم الداعمين لمنظمة الأوبك

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ، أنه يكن كل التقدير والإحترام لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، أحد أكبر القادة في العالم.

وقال الوزير، أن الرئيس بوتفليقة عزز مواقف منظمة الأوبك ،منوها بالدعم اللامتناهي الذي تقدمه الجزائر.

وأضاف خلال إختتام أشغال لقاء الأوبك الذي إنعقد اليوم بفندق الأوراسي بالعاصمة، أنه و على مدار 50 سنة والمنظمة تلقى الدعم من الجزائر وكل المراحل التي مرت بها.

وأضاف، أن حكمة الرئيس بوتفليقة وفطنته ، ساهمت في وضع مخططات الإجماع لجميع الدول داخل هذه المنظمة الدولية.