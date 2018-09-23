اجراءات وقائية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه في غرداية

قامت مؤخرا السلطات المحلية لولاية غرداية بجملة من الإجراءات الوقائية، وبصفة استعجالية، ضد انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وفي مقدمتها داء الكوليرا، الذي سجلت حالات إصابة منه ببعض الولايات.

أسدى والي ولاية غرداية عز الدين مشري رؤساء الدوائر والبلديات مذكرة مفادها القيام بصفة استعجالية بإحصاء ومعالجة كافة الصهاريج مهما كان نوعها، الموجودة على مستوى الأحياء المخصصة للمياه العذبة “ماء السبيل”، مع إنجاز بطاقة فنية لها، وكذا المنابع الموجودة على مستوى إقليم البلديات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجتها، من أجل الحد من انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

كما أصدر المسؤول الأول بولاية غرداية قرارا ولائيا تحت رقم 2390، باقتراح من مدير التنظيم والشؤون العامة، والذي يقضي بمنع نقل وتوزيع المياه بواسطة الصهاريج، والموجهة للاستهلاك البشري “مياه السبيل”، إلا بترخيص منه، وتضمن القرار نفسه أن كل مخالفة لأحكامه تعرض صاحبها إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى حجز المركبة بعد إعذار المعني.

وفي سياق متصل، طلب رئيس بلدية بنورة من صاحب خزان للماء العذب في بني يزقن بوقف تزويد المواطنين بالماء، والغلق الفوري للبئر، نظرا للنتائج غير المرضية، بعد فحص عينة من البئر ذات نوعية ميكروبيولوجية، الصادرة عن مخبر الجودة وقمع الغش لولاية غرداية.