الفالح: لا يوجد أي اتفاق حول رفع الإنتاج النفطي

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد بالجزائر، أنّ منظّمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تحرص على الحفاظ على استقرار السوق العالمي.

وأنه لا يوجد لحد الآن أي اتفاق بخصوص رفع انتاج الخام.

واوضح الفالح في تصريحات صحفية على هامش أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاج النفطي لأعضاء منظمة “اوبك”.

وشركائها بأن المملكة السعودية “لا تؤثر على الاسعار” مضيفا بأنه “لا يوجد اتفاق لرفع الانتاج”.

كما أشار الوزير السعودي إلى أن الاستقرار الذي تعرفه حاليا أسواق النفط العالمية مع بلوغ الاسعار مستوى 80 دولار مرضي للمنتجين والمستهلكين” على حد سواء.