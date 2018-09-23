بالفيديو: تضخم في العرض وركود في البيع وهذه أسعارها

تواصل أسعار السيارت المستعملة في الجزائر في التراجع، لكن بشكل طفيف، خاصة بالنسبة للسيارات المركبة في الجزائر، رغم زيادة العرض، وإقبال الزبائن على الأسواق.

ويظهر الوضع في سوق تيجلابين ببومرداس، وهو من أشهر أسواق السيارات المستعملة، دخول كم هائل من السيارات المعروضة للبيع، عكس ما كان عليه قبل أشهر، كما شهد السوق اقبالا كبيرا للزبائن، لكن الغريب في الأمر أنه يشهد حالة من الركود في عمليات البيع.

وحسب الأسعار فإن سيارة من نوع رونو كليو سنة 2000 يتراوح سعرها بين 45 مليون سنتيم، اما سيارة من نوع زوتي نوماد 2 سنة 2011 بمحركة سعة 1.3 بنزين قوة 72 حصان، فسعرها بـ 61 مليون سنتيم.

أما سيارة من نوع فور فييستا سنة 2012 بمحركة سعة 1.2 بنزين، فسعرها بـ100 مليون سنتيم.

اما سيارات المركبة في الجزائر، فمثلاا سيارة كيا بيكانتو سنة 2018، فسعرها ب 173 مليون سنتيم مسجلة تراجعا، أما سبورتيج سنة 2017 فبسعر 395 مليون سنتيم.