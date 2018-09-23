تفكيك شبكة تهريب السيارات ببسكرة

تمكن عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية بسكرة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات مع تقليد الأختام و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية عمومية و النصب و الاحتيال، حيث أوقف من خلالها 13 شخصا من بينهم موظفة و تم استرجاع 16 مركبة من مختلف الأنواع .

تفكيك هذه الشبكة الوطنية الإجرامية المختصة في التهريب الدولي للمركبات مع تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية عمومية جاءت اثر معلومات وردت لفرقة البحث والتحري تفيد بتواجد سيارات تتجول داخل إقليم الاختصاص بوثائق مزورة .

وباستغلال المعلومة فتحت الفرقة تحقيقا في القضية أسفر عن توقيف 04 أشخاص واسترجاع 04 سيارات وبمواصلة عملية البحث والتحري والتحقيق معهم تبين وجود شبكة وطنية وباستمرار البحث والتحقيق في وثائق السيارات المزورة تم توقيف موظف سابق وامرأة موظفة حاليا كما أسفرت العملية عن توقيف عامل بنقطة بيع للسيارات لإحدى الشركات يقدم البطاقات الصفراء فارغة لملأها من طرف المتورطين ليصبح عدد الموقفين سبعة.

وبعد تمديد الاختصاص لعدة ولايات تمكنت من استرجاع 12 سيارة مرقمة بعدة ولايات من الوطن واسترجاع 27 ملف قاعدي للمركبات وتوقيف 6 متورطين آخرين ليصبح عدد الموقوفين 13 شخصا من بين 35 متورط ويصبح عدد السيارات المسترجعة 16 سيارة.