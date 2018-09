جدار الصحراء الغربية موجود فعلاً يا ترامب

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، الأحد، موضوعاً عن المغرب والصحراء الغربية تحت عنوان “بناء جدار عبر الصحراء؟ هذا جنون لكن هناك من فعلها”.

وتقول الصحيفة، إن المملكة المغربية بنت جداراً يصل طوله إلى مسافة 1700 ميل (2735 كلم) عبر الحدود مع الصحراء الغربية منذ قامت بغزوها وذلك بهدف منع المصادر الاقتصادية من الوصول إلى السكان.

وتضيف الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض للسخرية من المتابعين الأسبوع الماضي عندما اقترح على إسبانيا بناء جدار مثل الجدار الذي يرغب في بناءه على الحدود مع المكسيك في منطقة الصحراء الغربية لمنع المهاجرين.

وتقول الغارديان، إن مالا يعرفه ترامب أن الجدار موجود بالفعل ويمتد على مسافة أكثر من 2700 كيلومتر وصنع بواسطة أكوام من الرمال ويخضع لحراسة مشددة ودوريات عسكرية منتظمة حيث عملت الحكومة المغربية على إنشائه منذ احتلت جارتها عام 1975 بعد انسحاب إسبانيا منها.

وتنقل الصحيفة عن وزير الخارجية الإسباني قوله، إن الصحراء الغربية تمتلك أغنى السواحل في إفريقيا لصيد الأسماك، كما تحتوي على مناجم للفوسفات، مؤكداً أن الصحراء الغربية ليست بحاجة إلى جدار، لكنها بحاجة إلى ازدهار اقتصادي ولا يمكن تحقيق هذا إلا بإنهاء الاحتلال المغربي لأراضيها، حسب تعبيره.

