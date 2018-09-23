التغييرات المناخية تهدد الأمن الغذائي في الجزائر

حذر المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، عبد الرحمان بوقادوم، من التغيرات المناخية التي قد تشكل تهديدا للأمن الغذائي بالجزائر في السنوات القادمة.

وأضاف بوقادوم، في لقاء عبر القناة الإذاعية الأولى، صبيحة اليوم، أن الجزائر قد أجرت دراسة بالتعاون مع ألمانيا حول التغييرات المناخية، كان الهدف منها معرفة العوامل التي تسبب الجفاف والفيضانات .

و كشف المتحدث، عن تفاصيل دارسة عن مناخ الجزائر خلال 30 سنة مضت، إذ أبانت أن الجزائر تعاني من نقص في الأمطار و ارتفاع في درجات الحرارة بـ 0.7 إلى 1 درجة.

وعن التغييرات المناخية التي شهدتها الجزائر مؤخرا، والفيضانات التي اجتاحت بعض الولايات، قال بوقادوم إن تاريخ الـ 10 سبتمبر كان مصادفا لدخول الكرة الأرضية فيما يسمى” غرفة إنعاش” حيث شهد العالم 9 أعاصير في يوم واحد، وهو ما يفسر التقلبات الجوية الكبيرة التي مست الجزائر.