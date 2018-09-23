قايد صالح يشيد بالإحترافية العالية التي أصبح يتمتع بها قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي

أشاد الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني بالإحترافية العالية التي أصبح يتمتع بها قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

والتي كانت إحدى ثمار الرعاية الخاصة التي أولتها القيادة العليا في السنوات القليلة الماضية لتطوير وعصرنة قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي والإرتقاء به إلى المستوى العالي المرغوب.

سواء من حيث الجاهزية العملياتية ونوعية الإعداد والتكوين أو ما تعلق بالتوظيف العقلاني للوسائل العصرية الموجودة في الحوزة قائلا:

لقد ترك العمل المثابر الذي حرصنا على تبنيه في الجيش الوطني الشعبي، بصماته البارزة محفورة على صفحات سجل النتائج الميدانية المحققة في السنوات القليلة الماضية.

على مستوى كافة مكونات قواتنا المسلحة، وكان لكل ذلك تأثيره الواضح والبين على سير ومنحى العمل التطويري المتبنى، لقد آمنا في الجيش الوطني الشعبي.

ونحن نعمل على هدى قيادة وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أن للجاهزية القتالية المرغوبة متطلباتها البديهية.

وأضاف الفريق قايد صالح، هذه المتطلبات التي عملنا على توفير مقاييسها المطلوبة، وعملنا على أن يدرك الفرد العسكري في أي موقع كان، بأن هذا الوطن الذي نستظل بظله ونعيش فوق أديـمه.

يستحق من جيشه بأن يسمو دوما إلى مستوى حيازة القدرات الضرورية التي تكفل المزاوجة الموضوعية بين عظمة المهام الموكلة وما ينبغي أن يقابلها من عظمة المجهودات الواجب بذلها في سبيل الجزائر وأمنها الوطني.

وأشار نائب وزير الدفاع الوطني، إننا نعتبر أن بلوغ جهودنا المبذولة بصدق لمراميها المرسومة والمأمولة لفائدة الجزائر أرضا وشعبا.

هي بمثابة العلامة الفارقة والمعتبرة لمدى الإصرار، الذي يسكن قلوب كافة الأفراد العسكريين، بجميع مستوياتهم وفئاتهم سواء على مستوى الناحية العسكرية الثالثة.

أو في غيرها من النواحي العسكرية الأخرى، وقال هذا الإصرار الذي ينبغي أن تبقى روحه الوطنية والمهنية والعملية تسري في كيان كل أبناء قواتنا المسلحة.

الذين أخلصوا القصد في العمل واعتبروا أن نتائج أعمالهم الجليلة والمثمرة ، هي وجه آخر من وجوه المداومة على شق الطريق بكل عزيمة وإرادة نحو ربح رهان التطور الأمثل.

بل المثالي لقدرات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

بعدها استمع السيد الفريق إلى بعض الإقتراحات والإنشغالات والإهتمامات، التي قدمها أفراد الناحية الذين جددوا العهد للقيام بالمهام المنوطة بهم بكل فخر واعتزاز.