الأمين العام لمنظمة الأوبك: “الأوبك ليست إحتكار وإنما أرضية لاستقرار أسعار البترول”



كشف الأمين العام لمنظمة الأوبك، أن منظمة الأوبك ليس احتكار ، بل هي أرضية شاملة تعمل لصالح المنتجين والمستهلكين من أجل استقرار أسعار البترول .

وأضاف محمد سنوسي باركاندو ،خلال إنطلاق أشغال الإجتماع العاشر لمنظمة الأوبك بفندق الأوراسي، اليوم الأحد.

أن العمل الذي نقوم به هو عمل جماعي لأن الكل يعمل من أجل مصلحة الجميع لتقريب وجهة نظر الشركاء وتطبيق بيان التعاون.

كما عبر الامين العام لمنظمة “الأوبك” عن سروره بزيارة الجزائر من أجل الاحتفال بالذكرى الثانية لاتفاق سبتمبر 2016.

ونوه الأمين العام لمنظمة الأوبك بدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمجهودات التي بدلها للوصول إلى بيان الجزائر .