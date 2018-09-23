متى سيبدأ الجزائريون في الدفع مقابل استغلال الطريق السيّار؟ .. الوزير زعلان يوضح كل شيء!

صرح يوم السبت وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، من المدية أن نظام الدفع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب "سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من عملية تنصيب المرافق و تحديد تعريفة المرور".

وقال الوزير على هامش زيارته لورشة تحديث محور الطريق "الشفة- المدية"، "نحن في انتظار الانتهاء من تركيب خمسة وخمسين (55) مركز دفع وصيانة الطرق المبرمجة على طول هذا الطريق السريع لتحديد موعد البدء في نظام الدفع".

وأضاف أن "توسعة هذا النظام إلى شبكات طرق وطنية، بما في ذلك الطريق الوطني رقم واحد الذي يربط شمال البلاد بالمناطق الجنوبية ، لم يتم الفصل فيه بعد".