بالصور.. دورات تكوينية لإطارات الجماعات المحلية

انطلقت دورات تكوينية لصالح مستخدمي الجماعات المحلية، من مختلف ولايات غرب الوطن،

وتهدف هذه الدورة لتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.

وحسبما نشرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم، بصفحتها الرسمية، فقد أشرفت نائبة مدير الوصاية على المؤسسات وشبكات التكوين بوزارة الداخلية.

رفقة مدير المركز الوطني للتكوين على انطلاق الدورات التكوينية بوهران .

حيث يستفيد نحو 100 متصرف إقليمي من ثمانية بلديات ( تلمسان، تيارت،سيدي بلعباس،مستغانم ،معسكر،وهران،عين تيموشنت،غليزان) .

كما سيستفيد 100 متربص من مختلف الإدارات في التكوين التحضيري للالتحاق ببعض الأسلاك المشتركة المتمثلة في عون مكتب،عون إدارة،عون إدارة رئيسي وملحق إدارة .

إضافة إلى 85 متربص من مختلف الإدارات لتحسين المستوى وتجديد المعلومات في المواضيع ( مالية عامة ،تحرير إداري وإعلام آلي).

وستدوم الدورة التكوينية ستة أسابيع .