توقيف مختطفي فتاة بالقوة على متن سيارة بتيارت

في إطـار عملياتها الهادفة إلى محاربة الجريمة بشتى أشكالها، تمكن عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت ، من إلقاء القبض على شخصين لتورطهم في جناية الخطف عن طريق العنف.

و يتعلق الأمر بالمسمى – ق ، م – 39 سنة و المسمى- ش ، ف 29 سنة راحت ضحيتها المسماة “ب. ف” 20 سنة.

وتعـود حيثيات القضية إلى الأسبوع الماضي وفي حدود الساعة 02:15 صباحا ،أين تقدم المسمى “ن ، خ” 39 سنة رفقة المسماة – س ، ف 27 سنة، المسماة – ب ، ع 26 سنة و المسمى ب ، خ 38 سنة من أجل التبليغ عن إختطاف المسماة “ب ، ف”.

وذلك على متن مركبة من نوع “بيجو301″، على مستوى أحد أحياء مدينة تيارت بعدما قاموا بالإعتداء على المسمى “ن . خ” بواسطة سلاح أبيض.

فور تلقي البلاغ قامت قوات الشرطة بتكثيف الأبحاث على مستوى إقليم الإختصاص من أجل توقيف الفاعلين و تحرير الفتاة.

الأبحاث أسفرت عن مشاهدة السيارة المشبوهة والتعرف على سائقها وأحد مرافقيه ويتعلق الأمر بالمسمى “ق.م” رفقة “ش.ف”.

حيث لم يتم توقيف المركبة في ليلتها ، و هو الأمر الذي جعل المختطفين يطلقون سراح الفتاة المختطفة على إثرها تم فتح تحقيق في القضية.

مكن من إيقاف الفاعلين و إسترجاع المركبة وأدوات الإعتداء وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

وأحال ملف القضية أمام قاضي الحكم، وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر في حق المدعو – ق ، م – و المسمى – ش ، ف – أمر إيداع، عن جناية الخطف عن طريق العنف الضرب و الجرح بواسطة سلاح أبيض.