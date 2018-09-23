إرتفاع عدد ضحايا الفيضانات في تونس إلى 3 قتلى

إرتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في محافظة نابل بشمال شرق تونس، إلى ثلاثة قتلى بعد العثورعلى جثتي فتاتين في ساعة متأخرة، أمس السبت.

وأوضحت الإذاعة التونسية، نقلا عن مسؤول حكومي محلي، اليوم الأحد، قوله إن فتاتين تبلغان من العمر 20 و25 عاما لقيتا حتفهما مساء السبت في منطقة “بوسهم”.

بمدينة “بوعرقوب” في محافظة نابل بعد أن جرفتهما مياه الأمطار الطوفانية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، أمس السبت، عن تسجيل حالة وفاة في منطقة “بئر مروة” التابعة لمدينة “تاكلسة”، بمحافظة نابل.

وهطلت أمطار طوفانية في غالبية مدن وقرى محافظة نابل، تسببت في سيول هائلة جرفت العديد من السيارات، وعطلت حركة المرور.

حتى أصبحت المحافظة معزولة تماما، كما تسببت الأمطار في أضرار مادية فادحة شملت مؤسسات، ومنشآت وبنى تحتية من طرقات وجسور ومنازل سكنية.