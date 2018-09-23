زوجان يعرضان كلياتهما للبيع لعلاج ابنتهما في المسيلة

تجاهل تام من مصالح الصحة والتضامن للمأساة أمام عجزه عن مواصلة علاج ابنته وقلة المساعدات وتجاهل مسؤولي قطاع الصحة والتضامن، اضطرت عائلة زوالي بالمسيلة، إلى الإعلان عن استعداد الأبوين لبيع إحدى الكليتين لضمان المبلغ المالي المطلوب لنقل البنت خيرة إلى إحدى المصحات في تركيا، والتي قدرت تكلفتها بأكثر من 300 مليون سنتيم.

هذا، ليس مقدمة سيناريو أو فيلم خيالي بل حقيقة مرة يتجرع مرارتها الأهل وأفراد العائلة كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة طيلة سبع سنوات كاملة، حسب والد الطفلة خيرة في حديث خص به “الشروق”.

الأب منير، والألم يعتصر قلبه والدموع تنهمر من عينيه، يروي تفاصيل قصة فلذة كبده التي يأمل أن تستعيد عافيتها وصحتها مثل قريناتها وتلتحق بمقاعد الدراسة وتفرح وتلعب، كل ذلك لم يحدث رغم الإيمان بقضاء الله وقدره.

قصة خيرة بدأت حسب محدثنا من تاريخ ولادتها الذي يصادف 25/08/2011، بعدما تم ترك والدتها وحيدة وألم المخاض يزداد من حين لآخر، إلى أن أتت خيرة إلى عالم الدنيا ومكثت آنذاك قرابة الشهر والنصف في الحاضنة على مستوى المستشفى، مع وجود نقص في الأوكسجين في الدماغ نظرا لاختناقها حسب الوالد، من هنا بدأت رحلة العلاج والتنقل من طبيب إلى آخر ومن مستشفى إلى آخر بحثا عن الشفاء الذي لم يتحقق بعد، رغم الأدوية والتحاليل والكشوفات التي لم يعد قادرا على تحملها باعتباره عاملا بسيطا أنهكته ظروف الحياة و مشقة مرض ابنته، رغم تحويلها نحو تونس، إلا أن وضعيتها الصحية تدهورت ونقص وزنها.

منير رغم قلة ما في اليد، إلا أنه تمسك ببصيص من الأمل لعل وعسى تستعيد فلذة كبده صحتها، إلا أنها تدهورت بعد ظهور اعوجاج في العمود الفقري، وهو الأمر الذي دفعه إلى مراسلة إحدى المصحات في تركيا والتي قدرت تكلفة العلاج والتأهيل الحركي وغيرها بما يفوق 325 مليون سنتيم دون احتساب تكاليف النقل والإقامة وغيرها من المتطلبات، على أن تمكث هناك أكثر من 3 أشهر كاملة، دفعته إلى طرح كليته للبيع رفقة زوجته لتأمين هذا المبلغ أملا في رؤية خيرة مثل باقي الأطفال تمشي وتتكلم وتدرس وتكبر أمام عينيه، مؤكدا عدم تراجعه عن هذا القرار مهما كلفه ذلك، داعيا في السياق ذاته السلطات العليا في البلاد إلى التدخل والنظر في حالة ابنته ومساعدتها في العلاج، رفقة ميسوري الحال وأهل الخير والإحسان فهل من ضمائر حية وهل من قلوب رحيمة ترأف بهذه البرعمة في ولاية الجود والكرم وفي جزائر العزة والكرامة، في ظل تجاهل مصالح الصحة والتضامن للقضية.