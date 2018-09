نجم “السيتي” يصف محرز بـ “الصاروخ” ويحذر منه !

وصف نجم “مانشستر سيتي” وبطل العالم مع المنتخب الفرنسي “بنجامين ميندي” زميله “رياض محرز” بالصاروخ وذلك بعد تسجيله لهدفين في مباراة أمس السبت.

ونشر “ميندي” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “لقد انطلق الصاروخ محرز.. احذروا”.

ويعتبر اللاعبان صديقان مقربان، خاصة وأنهما من خريجي مدرسة “لوهافر” الفرنسية.

يذكر أن محرز نجح في الوصول للهدف رقم 50 في إنجلترا، حيث سجل 48 هدف مع “ليستر سيتي” وهدفين مع “مانشستر سيتي”.

