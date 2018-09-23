العثور على مخزن ذخيرة ببرج باجي مختار

عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت، ببرج باجي مختار، على مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة مملوء.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بعين قزام، بالناحية العسكرية السادسة، أربعة منقبين عن الذهب وحجزت جهازي (02) كشف عن المعادن ومطرقتي (02) ضغط ،وثلاث (03) دراجات نارية، فيما ضبطت مفرزة أخرى 10.3 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت بحوزة تاجري (02) مخدرات ببسكرةبالناحية العسكرية الرابعة.

من جهة أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني بميلة بالناحية العسكرية الخامسة، (2.3) كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة الذخيرة، و(436) خرطوشة ومعدات حشو الخراطيش، في حين تم توقيف (10) مهاجرين غير شرعيين بكل من وهران وعين أميناس والأغواط.