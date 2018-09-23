اتحاد الجزائر في مواجهة المصري البورسعيدي من اجل مقعد في المربع الذهبي

يستضيف اتحاد الجزائر مساء اليوم بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، منافسه المصري البور سعيدي، في إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكله طموح في المرور للمربع الذهبي للمنافسة، بعد عام من تأهله لنفس الدور من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

فبعد الهزيمة بأقل الفوارق (0-1) يوم الأحد الماضي ببورسعيد لحساب لقاء الذهاب، يبقى لاعبو المدرب الفرنسي، تيري فروجي مصممين على تدارك هذا التأخر.

وسيخوض رفاق القائد زماموش، هذه المباراة بمعنويات عالية، خاصة بعد الفوز العريض المسجل مساء يوم الخميس على جمعية عين مليلة (3-0) في لقاء مقدم عن الجولة السابعة للرابطة المحترفة الأولى.