حدث استثنائي في رياض الفتح (فيديو)

عاش رياض الفتح بالعاصمة، أمس، حدثا استثنائيا ومفاجئا بتجمع الآلاف من المراهقين للاحتفال بعيد ميلاد أحد نجوم تطبيق "سناب شات".

منذ مدة طويلة لم تشهد باحة رياض الفتح توافد جماهير كما شهدته أمس بتدفق حوالي 10 آلاف شاب من الجنسين لحضور حفل عيد ميلاد المدعو "ريفكا" الذي يبث فيديوهات ترفيهية وشبابية على تطبيق "سناب شات".

الحدث شكل جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ودار الحديث مطولا عن قدرة شاب لا يتعدى 21 سنة في تجنيد أكثر من 10 آلاف من الشباب وهو ما تعجز عنه كل التنظيمات السياسية والجمعوية.