الإسبان يكشفون تجاوزات حداد للإستيلاء على مؤسسة عمومية (وثيقة)

وجه رئيس مجلس إدارة فيرتيال، غوني ديلكاشور، مراسلة يشتكي من خلالها بإخلال الدولة بحق الشفعة لصالح مجمع الأشغال العمومية والبناء “ETRHB Haddad” الذي يملكه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد.

وفقا لنص المراسلة التي اطلعت عليها “سبق برس” ووجهت نسخة منها إلى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرئيس المدير العام لأسميدال، يؤكد صاحبها أن مجمع حداد سبق وأن تلقى ملفا مفصلا بتاريخ 27 أوت المنصرم ويرتقب أن تستكمل عملية التنازل عن الشركة التي لم يفرض عليها حق الشفاعة بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، أي خلال بضعة أيام.

وطالب صاحب المراسلة من الوزير الأول وكذا مجلس إدارة فيرتيال بعقد لقاءات استعجالية قبل التاريخ سالف الذكر للنظر في الملف، خاصة وأن مثل هذا التنازل عن الشركة يعد بمثابة إخلال بحق الشفاعة المنصوص عليها في القانون الجزائري.

تجدر الإشارة أن مجمع حداد يمتلك 17٪ من الأسهم ومجمع Villar-Mir الإسباني يمتلك 49٪ من الأسهم في مجمع فيرتيال Fertial.