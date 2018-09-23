” BRI” البليدة يوقف ثلاثة أشخاص ويحجز 4433 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكن عناصر فرقة البحث والتحري،بأمن ولاية البليدة من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في ترويج المشروبات الكحولية بإقليم ولاية البليدة إثر عمليتين متفرقتين.

حيث مكنت العملية الأولة من، توقيف شخص يتخذ منزله مكانا لبيع الخمور من دون رخصة،وترويجها على مستوى أحياء البليدة.

ليتم فتح تحقيق في القضية،مكن من تحديد هوية المشتبه فيه.

بعد تفتيش مسكنهبإذن من السيد وكيل الجمهورية،عثرعلى 4144 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام،ومبلغ مالي قدره 159500دج.

وهي الأموال التي تعتبر من عائدات بيعها، و عليه تم حجزها و إيقاف المشتبه فيه رفقة شريكه الذي كان برفقته ،مع تقديمهما أمام العدالة أين صدر في حقهما أمر إيداع.

في نفس السياق تمكنت نفس الفرقة، من توقيف شخص يقوم بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة على مستوى احد أحياء مدينة البليدة.

أين كان يقوم بإخفائها على مستوى مقر إقامته، مع حجز كمية من المشروبات الكحولية قدر عددها بـ 289 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.

إضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ 6000 دج يعد من عائدات بيع المشروبات الكحولية.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع.