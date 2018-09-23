أوناس يغيب عن مواجهة تورينو

غاب الدولي الجزائري، آدم أوناس، لاعب نادي نابولي الإيطالي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة نادي تورينو، اليوم الأحد، لحساب الدوري الإيطالي.

وولم يتنقل آدم أوناس، رفقة فريقه إلى مدينة تورينو، بالنظر لعدم تواجده في قائمة الـ18 لاعبا، المعنيين بهذه المواجهة.

وأرجعت بعض وسائل الإعلام الإيطالية، عدم استدعاء أوناس لهذه المباراة، بسبب معاناته من مشكل عضلي، ما أجبر المدرب أنشيلوتي، على إراحته.