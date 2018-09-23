مضوي يستقيل من تدريب الدراويش

أعلن المدرب الجزائري، خير الدين مضوي، استقالته من منصبه كمدرب للنادي الإسماعيلي المصري، منهيا بذلك تجربته القصيرة في الدوري المصري.

وكشفت الصحافة المصرية، اليوم الأحد، أن خير الدين مضوي، قدم اعتذارا رسميا لإدارة النادي الإسماعيلي، لعدم استمراره على رأس العارضة الفنية للفريق.

وبدروره، قبل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، اعتذار مضوي، عن مواصلة مهامه، منصبا أبو جريشة كخليفة مؤقت لمضوي.

وجاء قرار خير الدين مضوي، بالنظر للنتائج السلبية، التي سجلها الفريق مؤخرا، آخرها هزيمتين على التوالي أمام طلائع الجيش، ونادي سموحة.

يذكر أن بعض الأخبار، قد ربطت خير الدين مضوي، بنادي مولودية الجزائر، الذي يتواجد بدون مدرب، منذ اقالة الفرنسي بيرنار كازوني.